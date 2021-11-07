Эстонские миротворцы в Африке ошибочно выстрелили в коллег из Британии

Свои действия они объяснили тем, что при приближении к базе те не выполнили предусмотренные в целях безопасности процедуры, передает Еспресо.TV.



Инцидент со стрельбой произошел, когда к военной базе приблизился микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF. Эстонские военнослужащие, охранявшие базу, открыли огонь по машине, поскольку британцы не сообщили персоналу базы о своем приближении в соответствии с правилами.



Глава пресс-службы Сил обороны Таави Каротамм подтвердил таллинской газете Postimees, что инцидент действительно имел место.



По словам Каротамма, эстонские военнослужащие правильно выполнили все предусмотренные процедурой правила. Он добавил, что ни эстонские солдаты, ни солдаты союзников в этом инциденте не пострадали.



В свою очередь член британского подразделения сообщил таблоиду The Sun, что пули попали в британское авто и что трагедии удалось избежать.



"Если бы пуля уклонилась бы на несколько дюймов в сторону, военный представитель должен был бы постучаться в дверь чьей-то матери", - сказал он.



Справка



Эстонское пехотное подразделение участвует в операции "Бархан", проводимой французами в Мали.



Цель операции - поддержать борьбу страны с вооруженными террористическими исламистскими группировками в зоне Сахеля.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb