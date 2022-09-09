English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину

Эстонские беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS прибыли в Украину

9 сентября, 2022 пятница
16:51
Мир

Беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS, изготовленные эстонским оборонным предприятием Milrem Robotics, прибыли в Украину

Об этом сообщают в Delfi .

Известно, что военные украинского медицинского батальона провели испытания беспилотных гусеничных бронетранспортеров THeMIS, уже прибывших из Эстонии, на полигоне возле Киева.

Украинцы назвали машину, представляющую собой гусеничную гибридную модульную пехотную систему, "Журавль".

Milrem описывает THeMIS как устройство, помогающее сократить количество людей на фронте. Его можно использовать как транспортную и как боевую машину – отвозить раненых, а также подвозить боеприпасы.

Такие бронетранспортеры развивают скорость до 20 км/ч и могут нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины начинается от 300 тысяч евро.

Оружие THeMIS взяли на вооружение 11 стран, включая США, Великобританию и Германию.

  • 9 сентября Польша предложила европейским странам покупать у нее САУ Krab для Украины. Известно, что 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Эстония
оружие для Украины
Читайте также:
5 сентября, 2022 понедельник
Путин сделал циничное заявление о принудительно мобилизованных с оккупированных территориях
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
8 сентября, 2022 четверг
Украинские разведчики знают, что оккупанты планируют сделать на ЗАЭС
Понтонна переправа
9 сентября, 2022 пятница
РФ нашла способ улучшить логистику на Юге Украины
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.76
    Покупка 39.76
    Продажа 40.71
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
9 сентября
18:33
Украинская авиация нанесла РФ значительные потери на Донецком и Херсонском направлениях
18:21
Обновлено
Оккупанты обстреляли Харьков из РСЗО: количество раненых возросло до 14, трое из них – дети
18:16
Перешел на сторону РФ: в Украине ликвидировали так называемого полицейского-"элэнэровца", - офицер ВСУ Штефан
18:01
В ООН подтвердили запрет Россией доступа к украинским военнопленным
17:59
Петраков сменил состав сборной Украины на сентябрьские матчи
17:57
В поведении Путина наблюдается нервозность из-за ситуации на фронтах, - Марк Фейгин
17:45
Эксклюзив
У Великобритании сегодня сильный монарх, - дипломат Харченко
17:45
Россияне планируют обстрелять школы на оккупированных территориях Украины и обвинить ВСУ, - Центр при СНБО
17:38
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:31
В Швеции активисты заблокировали разгрузку российского танкера и призвали правительство прекратить импорт газа из РФ из-за войны в Украине
17:27
Футболист "Фенербахче" поблагодарил болельщиков, кричавших "Слава Путину" в матче с "Динамо"
17:04
"Денацифицировался и демилитаризовался": в Украине ликвидировали командира взвода российских десантников, - офицер ВСУ Штефан
16:51
Facebook Instagram
Заблокированы страницы Патронатной службы "Азова" в соцсетях Facebook и Instagram
16:46
Эксклюзив
Продвижение ВСУ достаточно убедительно: мы на километры углубились в направлении линии столкновения, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
16:45
Будут судить за государственную измену: экс-руководитель Николаевской окружной прокуратуры сотрудничал с РФ
16:45
Эксклюзив
Уголовные дела по волонтерам - это монополизация власти на обеспечение ВСУ, - нардеп Зинкевич
16:38
В Украине ликвидировали наемника из РФ, командира "дээнэровцев", - офицер ВСУ Штефан
16:20
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 4-9 сентября. Харьковщина
16:17
Украина может вернуть Крым в течение года, - генерал Ходжес
16:12
В Запорожье россияне в течение суток разрушили 28 гражданских объектов
16:07
В проекте резолюции совета МАГАТЭ содержится призыв к РФ покинуть Запорожскую АЭС, - Reuters
16:03
Эксклюзив
В Украине разрушены более 400 объектов, обеспечивающих теплоснабжение, - исполнительный директор Ассоциации городов Слобожан
16:02
Эксклюзив
На Изюмском направлении продолжаются танковые бои, а местные жители, окрыленные успехами ВСУ, выгоняют оккупантов из домов, – заместитель командира батальона "Карпатская Сечь" Сабий
15:32
У Мариуполя россияне формируют колонны военной техники и едут в сторону Бердянска, - Андрющенко
14:54
Нацгвардейцы подняли сине-желтое знамя над Волоховым Яром на Харьковщине
14:51
Эксклюзив
Только три страны способны передать Украине БТРы и БМП немедленно, - специалист в области бронетехинки Саламаха
14:46
В повестке дня – конфликты в Украине и Сирии: в сентябре состоится встреча между президентами США и Турции
14:40
Фридман предлагает Украине $1 млрд в надежде на снятие санкций, - WSJ
14:27
"Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед": Залужный показал, как встречают украинских воинов жители освобожденных населенных пунктов
14:27
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Наступления ВСУ в Херсонской и Харьковской областях разные, - военный эксперт Целуйко
14:18
Самая крупная янтарная плита: в Житомире фиксируют национальный рекорд Украины
14:15
Прощай, королева! Как Елизавета II и ее семья поддерживали Украину в войне с РФ
14:01
PR
Вместо дня рождения – помощь армии: 23 дрона для ВСУ от FAVBET на годовщину компании
13:56
Гуманитарный проект Common Help UA и Наркевичская община вместе с волонтерским движением с июля начали производить вкусную консервацию для людей, нуждающихся в поддержке
13:49
Эксклюзив
Дела против волонтеров – это провокации, их могут совершать либо россияне, либо ОП, – политолог Бобиренко
13:49
Эксклюзив
Позитивная динамика по отсечению Изюмской группировки врага продолжается, но он попытается собрать силы на возвращение утраченных позиций на Харьковщине, - Згурец
13:46
В Мелитополе тысячи оккупантов и российской техники прячут в сельхозангарах, - мэр
13:42
Авиакомпания Air Moldova возобновит рейсы в Москву
13:41
"Украинский медиа-центр "Таврия"": в Одесской области разоблачили двух человек, которые планировали распространять российскую пропаганду
13:39
Разведка Британии оценила угрозу от учений Беларуси по "освобождению территорий"
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV