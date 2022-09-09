Об этом сообщают в Delfi .

Известно, что военные украинского медицинского батальона провели испытания беспилотных гусеничных бронетранспортеров THeMIS, уже прибывших из Эстонии, на полигоне возле Киева.

Украинцы назвали машину, представляющую собой гусеничную гибридную модульную пехотную систему, "Журавль".

Milrem описывает THeMIS как устройство, помогающее сократить количество людей на фронте. Его можно использовать как транспортную и как боевую машину – отвозить раненых, а также подвозить боеприпасы.

Такие бронетранспортеры развивают скорость до 20 км/ч и могут нести на себе 750 кг. Известно, что цена гусеничной машины начинается от 300 тысяч евро.

Оружие THeMIS взяли на вооружение 11 стран, включая США, Великобританию и Германию.

9 сентября Польша предложила европейским странам покупать у нее САУ Krab для Украины. Известно, что 155-миллиметровая САУ Krab весит около 48 тонн и может поражать цели на расстоянии 40 километров, выпуская до 6 ракет в минуту. Гусеничное шасси производится по корейской лицензии, а пушка является модификацией британского вооружения.