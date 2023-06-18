Эстонская разведка: Украина в боях потеряла менее 10% западной техники

Об этом сообщает издание ERR.

В то же время Гросберг сказал, что этот показатель может возрасти, поскольку потери техники неизбежными при любых наступательных действиях.

Он также добавил, что западная техника лучше защищает военнослужащих и, даже если она выходит из строя, экипажи часто выживают и не получают серьезных ранений.

Кроме того, начальник эстонской разведки рассказал, что украинские подразделения, которые готовили в течение последних шести месяцев, не участвовали в последних боевых действиях.