Эстонская разведка считает, что мобилизация в России после первой волны не прекращалась

Об этом сообщило издание ERR.

В частности, по словам руководителя центра разведки Вооруженных сил Эстонии полковника Марго Гросберга, есть признаки того, что в некоторых регионах приготовления ко "второй волне" уже проходят - так, например, известно, что в Краснодарском крае в типографию поступил заказ на печать 5000 повесток.

"На следующей неделе станет ясно, начнется ли эта вторая волна мобилизации и как это будет происходить", - отметил Гросберг.

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Он также отметил, что, вопреки распространенным представлениям, процесс мобилизации не останавливался и после заявленного завершения первой волны – за исключением регионов, где военкоматам удалось собрать столько людей, сколько планировалось. Эти около 300 тысяч резервистов уже прошли или проходят подготовку и в последующие 1-2,5 месяца будут переброшены к границам с Украиной или непосредственно на фронт. Если со второй волной подход будет схожим, новые призываемые окажутся на фронте ориентировочно в марте-апреле.

Полковник прокомментировал также предложение рождественского "перемирия" от Путина, отметив, что разведка Эстонии усматривает в этом информационно-психологическую операцию.

"Россия пытается продемонстрировать свою щедрость и готовность к миру, но реальная цель этого "мира" – лишь выиграть время и перегруппировать силы", – отметил он.

2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.

5 января стало известно, что Россия передала вооруженным силам Белоруссии новую партию бронетранспортеров БТР-82А.

6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, Уралы, БАЗы с символикой Z.

6 сообщалось, что на границе с Беларусью ситуация остается контролируемой: перемещений техники или вражеского личного состава не зафиксировано.

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