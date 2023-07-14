Эстонская разведка о войне РФ против Украины: ВСУ близки к большому успеху
Начальник разведцентра сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинцы близки к большому успеху, а резервы Российской Федерации иссякают
Об этом он сказал на брифинге в минобороны 14 июля.
Гросберг рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами и успехах в районах под Бахмутом.
"Все это свидетельствует о том, что украинцы близки к успеху", – сказал он.
По словам генерала, то, что ВСУ по-прежнему удерживают Бахмут, а элитные подразделения российских десантников несут огромные потери, очень демотивирует оккупантов.
"В какой-то момент это должно привести к большему успеху", – считает Гросберг.
На южном фронте, в районе Запорожья и Великой Новоселовки, украинские подразделения заняли новые рубежи, отметил генерал. Также он вспомнил атаку на гостиницу во временно оккупированном Бердянске, в результате которой был убит заместитель командующего Южного военного округа российский генерал-лейтенант Олег Цоков.
Гросберг пришел к выводу, что "ресурсы Российской Федерации иссякают".
- Ранее разведчик оценил потери западной техники , отметив, что они составляют менее 10%.
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