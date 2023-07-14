Об этом он сказал на брифинге в минобороны 14 июля.

Гросберг рассказал о тактике ВСУ по уничтожению командных пунктов и логистических центров российских войск точечными ударами и успехах в районах под Бахмутом.

"Все это свидетельствует о том, что украинцы близки к успеху", – сказал он.

По словам генерала, то, что ВСУ по-прежнему удерживают Бахмут, а элитные подразделения российских десантников несут огромные потери, очень демотивирует оккупантов.

"В какой-то момент это должно привести к большему успеху", – считает Гросберг.

На южном фронте, в районе Запорожья и Великой Новоселовки, украинские подразделения заняли новые рубежи, отметил генерал. Также он вспомнил атаку на гостиницу во временно оккупированном Бердянске, в результате которой был убит заместитель командующего Южного военного округа российский генерал-лейтенант Олег Цоков.

Гросберг пришел к выводу, что "ресурсы Российской Федерации иссякают".