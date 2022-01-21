Эстония ждет от Германии разрешения на поставку Украине вооружения, - Deutsche Welle

Об этом пишет Deutsche Welle.



Пресс-сектретарь Минобороны Германии отметил, что Эстония направила стране запрос, чтобы получить разрешение на передачу 122-миллиметровых гаубиц в Украину. В настоящее время обращение изучают, он находится "на ведомственном согласовании".



Снабжение вооружения также должно быть скоординировано с Финляндией.

Напомним, Эстония намерена предоставить Украине ракетные комплексы "Джавелин", гаубицы и противотанковое вооружение.

Также Эстония планирует поставить в Украину оружие и полевой госпиталь.

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