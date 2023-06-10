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Эстония запретила въезд в страну главе РПЦ Кириллу и еще 57 россиянам

10 июня, 2023 суббота
01:06
Мир

Патриарху РПЦ Кириллу запретили въезд в Эстонию. Запрет касается всего 58 человек, причастных к серьезным нарушениям прав человека

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщил МИД Эстонии.

"Министр иностранных дел Маргус Цахкна снова ввел список Магнитского, запретив въезд в Эстонию 58 лицам, в том числе патриарху Кириллу, главе Русской православной церкви, и девяти преследователям и похитителям правозащитника Владимира Кара-Мурзы", – говорится в сообщении.

"Патриарх Кирилл является одним из крупнейших носителей и распространителей путинской идеологии, – сказал глава МИД, – его давно пора было внести в черный список. Он оправдал и разжег войну против Украины".

По словам Цахкна, фигурантам списка запретили въезд из-за того, что они участвовали в серьезных нарушениях прав человека или способствовали нарушениям прав человека.

Цахкна заявил, что в Эстонии не желательны люди, поддерживающие откровенные действия России в Украине. Он также призвал все страны ввести запрет на въезд для сторонников и исполнителей жестоких преступлений России.

Запрет на въезд также применили, в частности, к девяти преследователям и похитителям Кара-Мурзы, еще не попавшим под санкции ЕС.

"Эстония считает, что преследователи и похитители Кара-Мурзы должны быть включены в режим международных санкций по правам человека, – сказал Цахкна. – Мы будем продолжать работать над безоговорочным и немедленным освобождением всех политзаключенных в России, а также привлечением к ответственности организаторов репрессий".

Список был пересмотрен, поскольку запрет на въезд, установленный в 2018 году распоряжением правительства республики, закончился, но нет информации о том, что кто-то из указанных в списке людей был привлечен к уголовной ответственности.

В апреле прошлого года Европарламент уже принял резолюцию с осуждением роли патриарха РПЦ в войне России против Украины, а ОО "Права человека без границ" обратилась к прокурору Международного уголовного суда с просьбой привлечь Кирилла к ответственности за оправдание, поддержку и подстрекательство к войне.

  • 26 апреля санкции против главы Русской православной церкви Кирилла ввела Чехия.

Эстония
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