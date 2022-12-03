Эстония закупит у США системы HIMARS более чем на $200 млн
Эстония подписала с американским Агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS более чем на $200 млн
Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR со ссылкой на заявление главы отдела вооружений Центра оборонных инвестиций Рамиля Липпа.
В рамках договора, кроме реактивных систем залпового огня, Эстония также закупит боеприпасы и средства связи. Также соглашение предусматривает решение вопросов, связанных с обучением и логистикой. В пакет также входят различные ракеты, дальность действия которых составляет от 70 до 300 километров", - сказал он.
Известно, что гендиректор Государственного центра оборонных инвестиций в Эстонии Магнус-Вальдемар Саар подписал с американским агентством по сотрудничеству в области обороны и безопасности договор о закупке реактивных систем залпового огня HIMARS.
Отмечается, что производителем системы вооружения, приобретенного в США, будет Lockheed Martin. Общая стоимость контракта составляет более 200 миллионов долларов.
- 16 июля Госдеп США одобрил продажу Эстонии РСЗО HIMARS и другого оружия на $500 млн. В Госдепе США подчеркнули, что соглашение о продаже оружия "будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками". Отдельно отмечалось, что продажи оружия Эстонии "не изменят основной военный баланс в регионе".
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