Эстония закрывает въезд россиянам с шенгенскими визами

Об этом сообщает ERR со ссылкой на речь министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Через неделю будет применяться санкция в отношении шенгенских виз, выданных Эстонской Республикой. Санкция означает, что визы останутся действительными. Однако на владельцев виз будут наложены ограничения при въезде в Эстонию, то есть им будет запрещен въезд в страну", - сказал министр.

При этом к нововведению есть некоторые исключения.

Например, под санкцию не попадут лица, являющиеся сотрудниками дипломатических представительств в Эстонии и члены их семей. Также лица, занимающиеся международными грузоперевозками и пассажирскими перевозками и лица, имеющие право свободного передвижения согласно законодательству ЕС.

Лица, въезд которых в Эстонию необходим по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники лиц, имеющих эстонское гражданство или постоянное разрешение на проживание в Эстонии, также смогут въехать в страну.

"Подчеркну еще раз – во-первых, это нововведение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения – не разрешается", – сказал Рейнсалу.

Он также подчеркнул, что это решение касается только виз, выданных Эстонией. И никак не обходит виз, выданных другими странами Шенгенской зоны.

В то же время на следующей неделе правительство намерено обсудить способы, как можно было бы запретить въезд в Эстонию всем гражданам России, имеющим шенгенские визы.

Решение эстонского правительства прокомментировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Изоляция и возвращение России в СССР – это цель цивилизованного Запада. Российская стратегия хамства и террора на государственном уровне должна остаться исключительно в границах РФ и не распространяться на демократический мир", – пишет Ермак.

Предварительно премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны перестать выдавать гражданам РФ туристические визы

А позже премьер Финляндии Санна Марин поддержала ограничение выдачи россиянам виз в Европу и заявила, что ожидает, чтобы соответствующий вопрос будет рассмотрен на саммитах ЕС.

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