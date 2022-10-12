Эстония закрыла для российских судов свои порты
Суда, зарегистрированные в российском регистре, лишаются права заходить в эстонские порты
Такое решение принял департамент транспорта республики, сообщает российский Интерфакс.
"Судная, зарегистрированная в российском регистре, лишается права заходить в эстонские порты", - заявили в Департаменте Эстонии.
В Департаменте пояснили, что 7 октября Совет Европейского Союза принял соответствующее постановление о вторжении России на территорию Украины. Решение вступило в силу со дня его принятия.
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