Такое решение принял департамент транспорта республики, сообщает российский Интерфакс.

"Судная, зарегистрированная в российском регистре, лишается права заходить в эстонские порты", - заявили в Департаменте Эстонии.

В Департаменте пояснили, что 7 октября Совет Европейского Союза принял соответствующее постановление о вторжении России на территорию Украины. Решение вступило в силу со дня его принятия.