Эстония закроет большинство информационных пунктов для беженцев до мая
Департамент соцстрахования Эстонии заявил о завершении работы информационных пунктов для беженцев на Таллиннском автовокзале, в Тарту, Пярну и Йыхве
Об этом сообщает ERR со ссылкой на руководителя отдела по кризисному регулированию департамента социального страхования Вадима Иванова.
"Мы обсудили ситуацию с префектурами и местными самоуправлениями в Таллине, Пярну, Тарту и Йихве. Установили, как будет вестись прием новых беженцев, определили роль департамента социального страхования в поддержке каждого беженца в соответствии с его потребностями. В случае, если поток беженцев усилится, с партнерами пересмотрим внесенные изменения", - говорит чиновник.
В частности, в пятницу, 28 апреля, завершает работу инфопункт для военных беженцев на Таллиннском автовокзале. Их будут принимать до конца мая на пароме Isabelle.
Также информационные пункты в Тарту, Пярну и Йихве будут закрыты 30 апреля.
Иванов напомнил, как год назад в страну каждый день в среднем прибывало более пятисот беженцев.
"Теперь в Эстонию прибывает в разы меньше беженцев, которые обращаются за статусом временной защиты непосредственно в бюро Департамента полиции и пограничной охраны, также они все реже нуждаются во временном размещении", - добавил руководитель отдела по кризисному регулированию.
На прошлой неделе пункты посетили всего 45 человек, в то же время в некоторые дни там не было ни одного посетителя.
Беженцы могут обращаться за консультацией по телефону 1247 (при звонке с иностранного номера +372 600 1247), в бюро обслуживания клиентов департамента полиции и пограничной охраны или социального страхования.
Общая информация доступна на Stenbocki maja.
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