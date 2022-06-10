Эстония вызвала посла РФ после имперских параллелей Путина об эстонской Нарве
МИД Эстонии вызвал посла России в Эстонии Владимира Липаева в связи с недавним заявлением президента РФ Владимира Путина, проведшего параллели между эпохой царя Петра I и современной Россией, и вспомнившего об эстонской Нарве
Об этом сообщает эстонское издание Postimees.
Вице-канцлер МИД Рейн Таммсаар рассказал, что выразил сожаление по поводу слов Путина, в частности, относительно эстонской Нарвы.
"В условиях, когда Россия проводит реваншистскую политику под соусом идеологии "русского мира", разрушая украинскую государственность и нацию, это также абсолютно неприемлемо", - отметил он.
Таммсаар вспомнил и идею Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы и угрозы "денатификации" и "демилитаризации" в адрес других государств.
"Россия пытается использовать пропаганду, в дополнение к военной силе, для реализации своих имперских амбиций, в том числе фальсифицируя историю. Такой подход неизбежно терпит неудачу и может быть опасен для самой России", - заявили в МИД.
Вице-канцелер МИД Эстонии также подчеркнул, что Россия, начав войну против Украины, грубо нарушила международное право и должна выполнить решение Международного суда ООН, которое обязывает ее прекратить войну.
"В очередной раз призываем Россию немедленно вывести войска из Украины, прекратить боевые действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах", - подчеркнул он.
- 9 июня после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" Путин заявил, что на его судьбу выпало "возвращать и укреплять территории", как когда-то Петру I, и что царь тогда не завоевывал, а "возвращал" земли.
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