Эстония высылает российского дипломата в ответ на задержание и высылку Россией эстонского консула

Об этом изданию ERR сообщили в пресс-службе ведомства.

Гендиректор Департамента общественных связей МИД Аари Леммик отметил, что на высылку дипломата дается симметричный ответ.

"В дипломатической практике принято не обсуждать детали высылки публично", - заявил он.

Леммик подчеркнул, что задержание консула ФСБ было провокацией и обвинения были необоснованными. "Эстонский дипломат выполнял свою работу в соответствии с законодательством, регулирующим дипломатическую деятельность", - сказал Леммик.

Сотрудники ФСБ России задержали консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата консула Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте