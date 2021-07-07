Эстония высылает российского дипломата в ответ на задержание и высылку Россией эстонского консула
Министерство иностранных дел Эстонии решило выслать российского дипломата в ответ на высылку эстонского консула Марта Лятте из РФ
Об этом изданию ERR сообщили в пресс-службе ведомства.
Гендиректор Департамента общественных связей МИД Аари Леммик отметил, что на высылку дипломата дается симметричный ответ.
"В дипломатической практике принято не обсуждать детали высылки публично", - заявил он.
Леммик подчеркнул, что задержание консула ФСБ было провокацией и обвинения были необоснованными.
"Эстонский дипломат выполнял свою работу в соответствии с законодательством, регулирующим дипломатическую деятельность", - сказал Леммик.
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