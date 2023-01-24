Эстония высылает посла РФ и подчеркивает поддержку Украины

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

"Эстония принимает в известность сегодняшнее решение России о сокращении дипломатического присутствия до уровня временного поверенного", - сказал Рейнсалу.

Он отметил, что его страна в отношениях с Россией руководствуется принципом паритетности и будет придерживаться его. Соответственно, посол РФ в Таллине должен уехать 7 февраля, одновременно с послом Эстонии в России.

"Шаги России не помешают нам оказывать продленную поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас. Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку Россия планирует широкомасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине", - подчеркнул Рейнсалу.

5 января стало известно, что правительство Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины. Более того, Эстония намерена первой среди стран Евросоюза ввести юридическую процедуру ареста российских активов – правовая база для этого появится уже к концу января.

11 января Эстония сообщила послу Российской Федерации, что государство-агрессорка должно сократить численность персонала своего посольства в Таллине до 1 февраля.

12 января стало известно, что намерение Эстонии ввести правовые условия для конфискации российских активов отвечают общей политике ЕС и предложениям Еврокомиссии включить попытки уклониться или обойти санкции ЕС в перечень уголовных преступлений.

23 января стало известно, что министерство иностранных дел РФ заявило о снижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и оставляет в Таллине только временного поверенного в делах.

Впоследствии Латвия также объявила о понижении дипломатических отношений с Россией.