Эстония высылает посла РФ и подчеркивает поддержку Украины
В начале февраля посол России в Эстонии должен покинуть страну после того, как между двумя государствами снизился уровень дипломатических отношений.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.
"Эстония принимает в известность сегодняшнее решение России о сокращении дипломатического присутствия до уровня временного поверенного", - сказал Рейнсалу.
Он отметил, что его страна в отношениях с Россией руководствуется принципом паритетности и будет придерживаться его. Соответственно, посол РФ в Таллине должен уехать 7 февраля, одновременно с послом Эстонии в России.
"Шаги России не помешают нам оказывать продленную поддержку Украине, которая уже почти год борется за свой суверенитет и безопасность всех нас. Мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку Россия планирует широкомасштабные атаки, и призываем другие страны-единомышленники увеличить помощь Украине", - подчеркнул Рейнсалу.
- 5 января стало известно, что правительство Эстонии работает над конфискацией российских активов в пользу Украины. Более того, Эстония намерена первой среди стран Евросоюза ввести юридическую процедуру ареста российских активов – правовая база для этого появится уже к концу января.
- 11 января Эстония сообщила послу Российской Федерации, что государство-агрессорка должно сократить численность персонала своего посольства в Таллине до 1 февраля.
- 12 января стало известно, что намерение Эстонии ввести правовые условия для конфискации российских активов отвечают общей политике ЕС и предложениям Еврокомиссии включить попытки уклониться или обойти санкции ЕС в перечень уголовных преступлений.
- 23 января стало известно, что министерство иностранных дел РФ заявило о снижении уровня дипломатических отношений с Эстонией и оставляет в Таллине только временного поверенного в делах.
- Впоследствии Латвия также объявила о понижении дипломатических отношений с Россией.
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