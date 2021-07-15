Эстония выдворила российского дипломата в ответ на высылку своего консула

Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.

"Это ответ на изгнание нашего консула из России, как это принято в международной дипломатии и на принципах взаимности", - пояснили в министерстве.

Также МИД Эстонии выразил надежду, что это "не нанесет ущерб двусторонним отношениям страны с Россией".

"Эстония, как и раньше, заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему, очень жаль, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским Союзом и его государствами-членами", - добавили в дипведомстве.