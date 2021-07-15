Эстония выдворила российского дипломата в ответ на высылку своего консула
Послу РФ в Эстонии Александру Петрову вручили ноту об объявлении дипломата российского посольства персоной нон грата
Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.
"Это ответ на изгнание нашего консула из России, как это принято в международной дипломатии и на принципах взаимности", - пояснили в министерстве.
Также МИД Эстонии выразил надежду, что это "не нанесет ущерб двусторонним отношениям страны с Россией".
"Эстония, как и раньше, заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему, очень жаль, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским Союзом и его государствами-членами", - добавили в дипведомстве.
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