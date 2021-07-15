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Эстония выдворила российского дипломата в ответ на высылку своего консула

15 июля, 2021 четверг
18:37

Послу РФ в Эстонии Александру Петрову вручили ноту об объявлении дипломата российского посольства персоной нон грата

Об этом говорится в заявлении МИД Эстонии.

"Это ответ на изгнание нашего консула из России, как это принято в международной дипломатии и на принципах взаимности", - пояснили в министерстве.

Также МИД Эстонии выразил надежду, что это "не нанесет ущерб двусторонним отношениям страны с Россией".

"Эстония, как и раньше, заинтересована в добрососедских и конструктивных отношениях. По-прежнему, очень жаль, что Россия избрала недружественную линию для общения с Европейским Союзом и его государствами-членами", - добавили в дипведомстве.

  • 6 июля ФСБ России задержало консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте.
  • 7 июля Министерство иностранных дел России объявило консула Эстонии Лятте персоной нон грата
  • 7 июля Эстония заявила о высылке дипломата в ответ на задержание и высылку Россией эстонского консула
Россия
Эстония
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