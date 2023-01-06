Эстония выделила на демонтаж советских военных памятников около €1 млн

Об этом информирует ERR .

60 тыс. евро, которые выделили две недели назад, направили на покрытие расходов рабочей группы. Эти издержки включают в себя создание нейтрального надгробного знака и награждение членов рабочей подгруппы. Также в затраты входят техническое обслуживание рабочей группы и подгрупп и реновация после демонтажа памятников в Нарве.

"Правительство выделило учреждениям, подчиненным Министерству обороны, 916 405 евро на деятельность, связанную с переносом из публичного пространства советских военных памятников, угрожающих безопасности", - сообщила представитель правительства Евгения Вяря.

Эксперты, участвовавшие в работе группы, дали каждому из памятников оценку. Она учитывала историческую, культурную и художественную ценность памятника. Результаты проведения оценки можно посмотреть на сайте Государственной канцелярии.

В августе 2022 года власти Эстонии убрали из пограничного города Нарва советский памятник — танк Т-34, установленный к 25-летию со дня победы в Великой Отечественной войне. Против переноса Т-34 выступали некоторые жители и мэр Нарвы.

24 ноября 2022 года рабочая группа советских памятников при государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести или заменить 244 из 322 монументов на территории страны.

3 января государственная канцелярия Эстонии обратилась к власти города Нарва с просьбой формально согласовать снос еще двух памяток с советской символикой.