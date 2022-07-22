Эстония выделила более 5 млн евро учебным заведениям для обучения детей из Украины

Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

Отмечается, что Эстония приняла более 13 тыс. украинцев в возрасте до 19 лет, а более 4,8 тысячи украинских детей и молодежи зарегистрированы в системе образования страны на всех образовательных уровнях. Также в Таллинне создана 1000 дополнительных мест в заведениях общего среднего и профессионально-технического образования для продолжения обучения временно перемещенных из Украины детей.

В МОН сообщили, что 1 сентября стартует "Школа Свободы" для украинцев и образовательная консультативная служба "Education Estonia".

Обновленную информацию об образовании в Эстонии, а также рекомендации для детей и молодежи из Украины можно найти на эстонском, английском и украинском языках на сайте Министерства образования и исследований страны.

Эстонские EdTech, как рассказывают в украинском министерстве образования, предоставляют украинским детям цифровые решения безвозмездно, а несколько эстонских EdTech компаний представили цифровые обучающие платформы, игры и инструменты на украинском языке.

26 мая эстонские СМИ сообщили, что в Таллинне откроют школу для 800 украинских детей. Заявки на поступление в школу принимаются с 1 июня, а учебный год должен начаться в сентябре.

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