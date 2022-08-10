Эстония вручила ноту протеста послу РФ из-за нарушения воздушной границы страны российским вертолетом
Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России для вручения ноты протеста из-за российского вертолета, недавно нарушившего воздушную границу страны
Об этом говорится в официальном заявлении МИД Эстонии.
Отмечается, что нарушение воздушной границы произошло на юго-востоке Эстонии в районе пограничного перехода Койдула. Там вертолет Российской Федерации самовольно вошел в воздушное место Эстонии.
"С точки зрения Эстонии, это очень серьезный и печальный случай, который ни в коем случае не приемлем. На заседании МИД вновь решительно осудил продолжение агрессии России в Украине. Мы также подчеркнули, что Россия должна уважать принципы национального суверенитета и территориальной целостности и международного права", - говорится в заявлении эстонского МИД.
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