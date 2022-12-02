Эстония вместе с Норвегией и Нидерландами передадут Украине полевой госпиталь
Для улучшения медицинских возможностей украинской армии правительства Эстонии, Нидерландов и Норвегии согласились подарить Украине полевой госпиталь
Об этом сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.
Полевой госпиталь будет предоставлен Силами обороны Эстонии, а Норвегия и Нидерланды выделят средства для передачи полевого госпиталя Вооруженным силам Украины.
Трехстороннее сотрудничество также будет включать в себя закупку контейнерных грузовиков и прицепов, санитарных, складских и жилых модулей, а также медицинских материалов для модернизации полевого госпиталя Role 2, которые будут подарены Украине.
Обучение украинских медицинских сил по использованию полевого госпиталя будет проводиться украинскими и эстонскими экспертами при поддержке Нидерландов.
"В течение 9 месяцев украинский народ и вооруженные силы проявляют исключительное мужество перед российской агрессией, чтобы восстановить территориальную целостность своей родины. Мы постоянно поддерживаем Украину, и наша цель остается неизменной - Украина должна выиграть эту войну, а Россия должна проиграть", - сказал министр обороны. Эстонии Ханно Певкур.
"Уже переданные полевые госпитали оказались очень полезными и высоко оценены украинскими вооруженными силами. Украинские власти обратились в Эстонию с просьбой передать в дар еще несколько госпиталей. Я доволен тем, что Норвегия вносит свой вклад в третий госпиталь, пожертвованный Эстонией", - сказал министр обороны Норвегии Берн Арилд Грамм.
Сумма пакета поддержки составляет 7,8 млн евро, из которых 4,3 млн евро предоставит Норвегия и 3,5 млн евро – Нидерланды.
- 29 ноября стало известно, что Германия и Эстония передадут Украине 14 наземных беспилотников THeMIS.
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