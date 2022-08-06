Эстония в секретном режиме готовится демонтировать советские памятники

Об этом сообщает эстонское издание ERR .

Отмечается, что комиссия по достопримечательностям получила от правительства задачу начать подготовку плана демонтирования советских памятников и подготовить для этого необходимое правовое пространство.

Пока известно имя только главы комиссии - Аско Кивинюк. Имена остальных членов комитета не разглашаются из-за опасений угроз. В эстонской госканцелярии говорят, что это независимые эксперты, занимающиеся технической работой, в частности оценкой наследственной ценности памятников.

"Они должны быть независимы в своей работе. Разумно гарантировать им анонимность и покой. Работа комиссии не засекречена, мы представляем общественности как процесс работы, так и итоговые выводы, и надеемся, что результат работы будет виден всем", - заявили в госканцелярии.

Правда, общественности пока неизвестно, когда комиссия должна завершить анализ и картографирование памятников и смогут ли в будущем все желающие увидеть документы.

1 августа Зеленский ответил на петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе. Президент отметил важность защиты национальных интересов и очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "которое закрепляет в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы".

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