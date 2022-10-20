Об этом сообщает портал ERR.

"Таможня обработали списки тех товаров и их составляющих, которые находятся под запретом, а также в течение двух недель ввели их в работу", - сказал руководитель Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

Отмечается, что 7 октября вступил в силу восьмой пакет санкций, наложенных на Российскую Федерацию, пополнивший прежние списки товаров, находящихся под запретом на импорт и экспорт. Запрет, в частности, действует на товары для пыток, новейшие технологии и прочее.

Новый пакет санкций также внес изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки.

Переходный период для перевозимых товаров на основании договоров будет действовать до 8 января 2023 года.

Однако эстонские таможенники уже проработали списки находящихся под запретом товаров и их составляющих, а также в течение двух недель внедрили их в работу.

"Грузоперевозчики учитывают, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, которые подпадают под санкции; пока не возникало проблем с новым списком", - сказал руководитель восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

18 октября парламент Эстонии признал российский режим террористическим и осудил аннексию украинских территорий. Кроме того, Эстония поддержала проведение расследований Международного и уголовного судов, эксперты которых выясняют обстоятельства военных преступлений России на территории Украины.

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