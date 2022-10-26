Эстония установит в стране сирены оповещения об угрозах
Эстония заключила договор со словацкой компанией на покупку сирен для уведомления об угрозе, которые установят к лету следующего года
Об этом сообщает ведомство ERR.
В Эстонии сирены установят в 22 населенных пунктах, первые – появятся уже в конце этого года. В частности, системы оповещения будут в Таллине и окрестностях столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йи Рапла, Кярдла, Куре и Пайде.
"Создаваемая система оповещения населения с помощью сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Сначала планировалось, что к лету 2023 года новой системой оборудуют 16 населенных пунктов, но после проведенного анализа выяснилось, что для этого нужно меньше сирен, чем предполагалось, и в список добавили еще 6 городов", - говорится в сообщении.
В дальнейшем системы планируется установить и в других крупных населенных пунктах.
"Сирены станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к средствам массовой информации, официальным сайтам, социальным сетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и непосредственному оповещению людей по месту жительства", - добавляют в ведомстве.
Страна заключила договор со словацкой компанией Telegrafia.
На этот проект государство выделило €4,5 млн.
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