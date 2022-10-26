Эстония установит в стране сирены оповещения об угрозах

Об этом сообщает ведомство ERR.

В Эстонии сирены установят в 22 населенных пунктах, первые – появятся уже в конце этого года. В частности, системы оповещения будут в Таллине и окрестностях столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Виру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йи Рапла, Кярдла, Куре и Пайде.

"Создаваемая система оповещения населения с помощью сирен может использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Сначала планировалось, что к лету 2023 года новой системой оборудуют 16 населенных пунктов, но после проведенного анализа выяснилось, что для этого нужно меньше сирен, чем предполагалось, и в список добавили еще 6 городов", - говорится в сообщении.

В дальнейшем системы планируется установить и в других крупных населенных пунктах.

"Сирены станут частью системы оповещения об угрозах в дополнение к средствам массовой информации, официальным сайтам, социальным сетям, рассылке SMS, а также громкоговорителям и непосредственному оповещению людей по месту жительства", - добавляют в ведомстве.

Страна заключила договор со словацкой компанией Telegrafia.

На этот проект государство выделило €4,5 млн.

20 октября СМИ сообщили, что Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Известно, что очередной пакет санкций против России включает, в частности, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Кроме того, пакет санкций предусматривает запрет на экспорт в Россию всех беспилотников – в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники даже самой простой конструкции могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.

МИД Эстонии передал Еврокомиссии свои предложения по девятому пакету санкций против РФ и хочет, чтобы он был введен как можно быстрее.

Эстония выдвигает запрет на ввоз нефтепродуктов из России. Если правительство одобрит решение, запрет вступит в силу с декабря.