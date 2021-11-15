Эстония установит 130 км колючей проволоки вдоль границы, чтобы защититься от возможного наплыва мигрантов.
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет распорядился, чтобы вдоль эстонской границы установили 130 км колючей проволоки для защиты от возможного наплыва мигрантов
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.
"Беларусь продолжает сознательно усиливать гибридную атаку на польско-литовскую границу, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Кроме установки колючей проволоки, мы готовы немедленно способствовать тому, чтобы границу охраняли Департамент полиции и пограничной охраны, а также члены округа Лиги обороны", – сказал Лаанет.
Министр добавил, что с начала атаки Эстония следила за ситуацией и помогала в ее решении: страна отправила Литве заградительную проволоку, экипажи беспилотных самолетов и подразделение военной полиции.
Отмечается, что сейчас эстонские власти контактируют с союзниками, чтобы скоординировать действия на случай эскалации ситуации на европейских границах.
- Напомним, министры внутренних дел Австрии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали письмо Еврокомиссии, чтобы привлечь внимание к ситуации на границе с Беларусью.
- На 15 ноября на белорусско-польской границе находится около 3,5 тыс. мигрантов. Минобороны Польши сообщает, что со стороны Беларуси раздаются выстрелы.
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