Эстония установит 130 км колючей проволоки вдоль границы, чтобы защититься от возможного наплыва мигрантов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Эстонии.

"Беларусь продолжает сознательно усиливать гибридную атаку на польско-литовскую границу, поэтому мы принимаем необходимые меры для защиты государственной границы Эстонии. Кроме установки колючей проволоки, мы готовы немедленно способствовать тому, чтобы границу охраняли Департамент полиции и пограничной охраны, а также члены округа Лиги обороны", – сказал Лаанет.

Министр добавил, что с начала атаки Эстония следила за ситуацией и помогала в ее решении: страна отправила Литве заградительную проволоку, экипажи беспилотных самолетов и подразделение военной полиции.

Отмечается, что сейчас эстонские власти контактируют с союзниками, чтобы скоординировать действия на случай эскалации ситуации на европейских границах.