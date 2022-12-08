Эстония также прекращает вещание российского телеканала "Дождь"
Телеканал "Дождь" лишили лицензии на трансляцию в Эстонии, это произошло на фоне подобного решения Латвии
Об этом сообщила эстонская газета Postimees.
Эстония приостанавливает трансляцию российского телеканала "Дождь" с 8 декабря. Он транслировался такими операторами, как Telia, Elisa и Home 3.
"Согласно сообщению Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь". Согласно Закону о медиауслуге вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или иная правовая основание", - отметил менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.
Причина аннуляции в том, что правительство Латвии также отменило разрешение на трансляцию канала "Дождь", которое давало ему право распространять свой контент в странах ЕС, США и других.
- Напомним, 2 декабря российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов.
- 6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание российского телеканала "Дождь". Как сообщила Служба безопасности Латвии 2 декабря, в отношении телеканала есть подозрения в оказании помощи российским оккупационным силам. Литва также прекратила вещание телеканала.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.51
Покупка 39.51Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное