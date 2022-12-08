Об этом сообщила эстонская газета Postimees.

Эстония приостанавливает трансляцию российского телеканала "Дождь" с 8 декабря. Он транслировался такими операторами, как Telia, Elisa и Home 3.

"Согласно сообщению Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, операторы связи завтра приостановят трансляцию телеканала "Дождь". Согласно Закону о медиауслуге вещатели могут предлагать телевизионные программы в рамках своих услуг, если у них есть лицензия страны пребывания или иная правовая основание", - отметил менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Причина аннуляции в том, что правительство Латвии также отменило разрешение на трансляцию канала "Дождь", которое давало ему право распространять свой контент в странах ЕС, США и других.

Напомним, 2 декабря российский телеканал "Дождь" уволил ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил о поддержке оккупантов.

6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание российского телеканала "Дождь". Как сообщила Служба безопасности Латвии 2 декабря, в отношении телеканала есть подозрения в оказании помощи российским оккупационным силам. Литва также прекратила вещание телеканала.

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