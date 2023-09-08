Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что правительство одобрит соответствующий законопроект уже в ближайшие две недели. После этого его отправят в парламент.

"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", - сказал Цакхна.

Такой шаг должен повлиять на финансовые активы российских компаний в Эстонии, находящихся сейчас под санкциями ЕС. Речь идет о сумме около 35 млн евро.

Предполагается, что базой для изъятия российских активов станет украинский международный реестр убытков. Эстония станет первой страной ЕС, которая передаст Украине конфискованные активы РФ