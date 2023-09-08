Эстония станет первой страной ЕС, которая передаст Украине конфискованные активы РФ
В пятницу, 8 сентября, стало известно, что Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая легализует передачу конфискованных российских активов Украине
Об этом сообщает Bloomberg.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что правительство одобрит соответствующий законопроект уже в ближайшие две недели. После этого его отправят в парламент.
"Это действительно ударит по олигархам, это действительно ударит по российскому государству", - сказал Цакхна.
Такой шаг должен повлиять на финансовые активы российских компаний в Эстонии, находящихся сейчас под санкциями ЕС. Речь идет о сумме около 35 млн евро.
Предполагается, что базой для изъятия российских активов станет украинский международный реестр убытков. Эстония станет первой страной ЕС, которая передаст Украине конфискованные активы РФ
- 7 сентября стало известно, что США впервые передадут Украине активы, конфискованные у подсанкционных российских олигархов: их используют для поддержки украинских военных ветеранов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное