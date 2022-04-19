Эстония стала рекордсменом, пообещав Украине помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП, - Кильский институт мировой экономики
Эстония предоставит Украине наибольшую помощь в отношении собственного ВВП
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на базу данных (Ukraine Support Tracker) Кильского института мировой экономики (IfW Kiel).
С 24 февраля Эстония пообещала Украине помощь на сумму около 0,8% ее собственного ВВП. Далее следует Польша с менее 0,2% и Литва с менее 0,1%.
В абсолютном измерении наибольшие обязательства взяли на себя США – речь идет о сумме около 7,6 млрд евро, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.
Согласно информации института, все страны ЕС вместе пообещали помощь на около 2,9 млрд. евро, плюс 1,4 млрд. евро от институтов ЕС и 2 млрд. евро от Европейского инвестиционного банка.
"База данных Ukraine Support Tracker предназначена для того, чтобы подкрепить дискуссию о поддержке Украины фактами", – сказал Кристоф Требеш, ответственный за Ukraine Support Tracker, директор исследований в IfW Kiel.
- По состоянию на 18 апреля, в Эстонию прибыли более 31 тысячи украинских беженцев.
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