Эстония стала четвертой страной, планирующей переименовать Калининград
Комиссия по иностранным делам эстонского парламента (рийгикогу) предложила обществу родного языка рассмотреть возможность использования в эстонском языке названия Кенигсберг вместо Калининграда.
Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.
Комиссия по иностранным делам обсудила вопрос о названии в связи с проектом парламента "Предложение правительства республики принять историческое, эстонское название Кенигсберг". Проект представила Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).
В проекте правительства предлагают вернуть Калининграду название Кенигсберга и провести все процедуры, связанные с изменением названия.
В итоге обсуждения комиссия пришла к выводу, что в эстонском языке следует отказаться от советского названия города Калининград и использовать вместо него историческое название Кенигсберг. Комиссия по иностранным делам предложила обществу родного языка, при котором действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям, с предложением рассмотреть эту поправку. Глава комиссии Марко Михкельсон напомнил, что Латвия, Литва и Польша также избрали прежнее название города вместо Калининграда.
Комиссия продолжит обсуждение в октябре.
История с переименованиями Калининграда
Старинный прусский город Твангсте 1255 получил немецкое название Кенигсберг – вероятно, в честь чешского короля Оттокара II. Город был административным центром германской провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 год. Советские войска взяли Кенигсберг штурмом в 1945 году. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции город вошел в состав СССР. В 1946 г. его переименовали в Калининград в честь Михаила Калинина, советского государственного деятеля и ведущей фигуры сталинского режима террора.
Калининград граничащий с Польшей и Литвой. В мае этого года Польша официально изменила название Калининград и постановила употреблять в польском языке традиционное название Крулевец. В России назвали такие действия "русофобией на грани с безумием".
После этого несколько депутатов Сейма Литвы предложили вернуть российскому городу его историческое название и называть его в Литве Каралючюс.
Впоследствии экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала употреблять по Калининграду название Караляучи или Кенигсберг.
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