Эстония стала четвертой страной, планирующей переименовать Калининград

Об этом сообщает эстонский вещатель ERR.

Комиссия по иностранным делам обсудила вопрос о названии в связи с проектом парламента "Предложение правительства республики принять историческое, эстонское название Кенигсберг". Проект представила Консервативная народная партия Эстонии (EKRE).

В проекте правительства предлагают вернуть Калининграду название Кенигсберга и провести все процедуры, связанные с изменением названия.

В итоге обсуждения комиссия пришла к выводу, что в эстонском языке следует отказаться от советского названия города Калининград и использовать вместо него историческое название Кенигсберг. Комиссия по иностранным делам предложила обществу родного языка, при котором действует консультативная рабочая группа по иностранным названиям, с предложением рассмотреть эту поправку. Глава комиссии Марко Михкельсон напомнил, что Латвия, Литва и Польша также избрали прежнее название города вместо Калининграда.

Комиссия продолжит обсуждение в октябре.

История с переименованиями Калининграда

Старинный прусский город Твангсте 1255 получил немецкое название Кенигсберг – вероятно, в честь чешского короля Оттокара II. Город был административным центром германской провинции Восточная Пруссия с 1773 по 1945 год. Советские войска взяли Кенигсберг штурмом в 1945 году. После Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции город вошел в состав СССР. В 1946 г. его переименовали в Калининград в честь Михаила Калинина, советского государственного деятеля и ведущей фигуры сталинского режима террора.

Калининград граничащий с Польшей и Литвой. В мае этого года Польша официально изменила название Калининград и постановила употреблять в польском языке традиционное название Крулевец. В России назвали такие действия "русофобией на грани с безумием".

После этого несколько депутатов Сейма Литвы предложили вернуть российскому городу его историческое название и называть его в Литве Каралючюс.

Впоследствии экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала употреблять по Калининграду название Караляучи или Кенигсберг.