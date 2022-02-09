Эстония способна принять до 2 тыс. военных беженцев из Украины
Министерство соцзащиты Эстонии Сигне Рийсало заявило, что в случае эскалации агрессии РФ страна может разместить у себя 2 тыс. беженцев из Украины
Об этом пишет ERR .
"Мы не знаем, как будут вести себя украинцы, если начнется война, и является ли Эстония тем местом, куда они хотели бы попасть в первую очередь. Но, конечно, мы должны быть готовы, и сегодня мы достаточно хорошо подготовлены. В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но в случае чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживанием до 2 тыс. человек", - сообщила Сигне Рийсало.
Она добавила, что не верит, что в Эстонию может прибыть около 20 тыс. украинцев, однако если это произойдет, то страна будет искать для них дополнительное жилье.
Министр отметила, что 100 человек разместят в городах Вяо и Вягева, но места жительства еще 1900 потенциальных мигрантов не разглашают.
"Я думаю, вы прекрасно понимаете, что прибытие дополнительных людей, военных беженцев, в любом случае является бременем для эстонского общества. И чтобы облегчить это бремя, разумно информировать людей о реальных ситуациях и потребностях, а не сеять страх, говоря, что завтра к нам приедут массы людей, которые будут нуждаться в жилье и станут жить у вас по соседству... Опять же мы не знаем, какие шансы на эскалацию в Украине, и, так же, мы не знаем следующего шага, куда бы в таком случае устремились украинцы", - пояснила она.
- Напомним, ранее о готовности принять военных беженцев из Украины заявила Польша .
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