Эстония способна принять до 2 тыс. военных беженцев из Украины

Об этом пишет ERR .



"Мы не знаем, как будут вести себя украинцы, если начнется война, и является ли Эстония тем местом, куда они хотели бы попасть в первую очередь. Но, конечно, мы должны быть готовы, и сегодня мы достаточно хорошо подготовлены. В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но в случае чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживанием до 2 тыс. человек", - сообщила Сигне Рийсало.



Она добавила, что не верит, что в Эстонию может прибыть около 20 тыс. украинцев, однако если это произойдет, то страна будет искать для них дополнительное жилье.



Министр отметила, что 100 человек разместят в городах Вяо и Вягева, но места жительства еще 1900 потенциальных мигрантов не разглашают.



"Я думаю, вы прекрасно понимаете, что прибытие дополнительных людей, военных беженцев, в любом случае является бременем для эстонского общества. И чтобы облегчить это бремя, разумно информировать людей о реальных ситуациях и потребностях, а не сеять страх, говоря, что завтра к нам приедут массы людей, которые будут нуждаться в жилье и станут жить у вас по соседству... Опять же мы не знаем, какие шансы на эскалацию в Украине, и, так же, мы не знаем следующего шага, куда бы в таком случае устремились украинцы", - пояснила она.

Напомним, ранее о готовности принять военных беженцев из Украины заявила Польша .

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