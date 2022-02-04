Эстония составила карту готовности на случай нового вторжения РФ в Украину
Правительство Эстонии проанализировало готовность страны к последствиям в случае возможного нового вторжения РФ в Украину и разработало карту готовности в сфере гособороны
Об этом сообщает ERR .
"Скопление российских сил на границах Украины и агрессивное поведение безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, сопровождающему усиление военной активности", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По ее словам, Эстония должна быть готова к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям.
"У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, требующие дальнейших размышлений и действий", - сказала Каллас.
Министерша подчеркнула, что МИД Эстонии в первую очередь сосредоточится на сдерживании РФ от эскалации.
"Но мы тоже готовы помочь Украине и своим гражданам в случае разного развития событий", - отметила Каллас.
- Глава правительства Эстонии заявила , что агрессия России против Украины влияет на ее страну, и сообщила, что Великобритания увеличит военное присутствие в стране для повышения ее обороноспособности. Также правительство Эстонии дополнительно выделит €380 млн. на развитие государственной обороны.
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