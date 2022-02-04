Эстония составила карту готовности на случай нового вторжения РФ в Украину

Об этом сообщает ERR .



"Скопление российских сил на границах Украины и агрессивное поведение безопасности всей Европы заставляет нас основательно готовиться к кризису, сопровождающему усиление военной активности", - заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.



По ее словам, Эстония должна быть готова к потоку военных беженцев, усилению энергетического кризиса, кибератак, а также к более масштабным экономическим и социальным последствиям.



"У правительства есть план, как повысить готовность страны и справиться с подобными ситуациями. Члены правительства представили свою деятельность в этой сфере, и мы определили проблемные места, требующие дальнейших размышлений и действий", - сказала Каллас.



Министерша подчеркнула, что МИД Эстонии в первую очередь сосредоточится на сдерживании РФ от эскалации.



"Но мы тоже готовы помочь Украине и своим гражданам в случае разного развития событий", - отметила Каллас.

Глава правительства Эстонии заявила , что агрессия России против Украины влияет на ее страну, и сообщила, что Великобритания увеличит военное присутствие в стране для повышения ее обороноспособности. Также правительство Эстонии дополнительно выделит €380 млн. на развитие государственной обороны.