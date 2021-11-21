Эстония сооружает металлическое ограждение от России и мобилизовала резервистов

Соответствующий репортаж вечером 20 ноября 2021 года опубликовала таллиннская газета Postimees, передает Еспресо.TV .



О положении на восточной границе Эстонии и ходе учений главы правительства доложили командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, глава Северо-восточного округа Кайтселийта подполковник Яанус Айнсалу.



"Учение "Шип" – яркий пример силы, скорости и гибкости гособороны Эстонии, потому что всего за несколько часов значительная часть Эстонии перешла от ритма мирного времени к задачам военного времени", – сказал генерал-лейтенант Херем.



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Каллас высоко оценила сотрудничество между силами обороны и Департаментом полиции и пограничной охраны.



"Сотрудничество с другими государственными институтами и союзниками играет очень важную роль в разрешении гибридных конфликтов. Защита Эстонии отрабатывается на дополнительном собрании, и особенно ценно то, что во время этих учений могут быть установлены временные пограничные заграждения", - сказала она.



Причиной таких действий эстонских властей и военного командования является угроза появления на границе тысяч беженцев с Ближнего Востока, передислокацией которых в Евросоюз сейчас активно занимается режим самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко.





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