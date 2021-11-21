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Эстония сооружает металлическое ограждение от России и мобилизовала резервистов

21 ноября, 2021 воскресенье
09:47
Мир

Эстонская премьер Кая Каллас встретилась с резервистами и членами Кайтселийта, участвующими в дополнительном учебном собрании "Шип-2021" (Okas 2021) на границе с РФ, и ознакомилась с процессом установки заградительной проволоки в русле реки Нарвы

Соответствующий репортаж вечером 20 ноября 2021 года опубликовала таллиннская газета Postimees, передает Еспресо.TV .

О положении на восточной границе Эстонии и ходе учений главы правительства доложили командующий Силами обороны генерал-лейтенант Мартин Херем, генеральный директор Департамента полиции и пограничной охраны Эльмар Вахер, глава Северо-восточного округа Кайтселийта подполковник Яанус Айнсалу.

"Учение "Шип" – яркий пример силы, скорости и гибкости гособороны Эстонии, потому что всего за несколько часов значительная часть Эстонии перешла от ритма мирного времени к задачам военного времени", – сказал генерал-лейтенант Херем.

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Каллас высоко оценила сотрудничество между силами обороны и Департаментом полиции и пограничной охраны.

"Сотрудничество с другими государственными институтами и союзниками играет очень важную роль в разрешении гибридных конфликтов. Защита Эстонии отрабатывается на дополнительном собрании, и особенно ценно то, что во время этих учений могут быть установлены временные пограничные заграждения", - сказала она.

Причиной таких действий эстонских властей и военного командования является угроза появления на границе тысяч беженцев с Ближнего Востока, передислокацией которых в Евросоюз сейчас активно занимается режим самопровозглашенного правителя Беларуси Александра Лукашенко.


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Эстония
Евросоюз
Европейский Союз
мигранты
резервисты
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