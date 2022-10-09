На обстрелы Россией Запорожья лидеры Эстонии, Литвы и Швеции отреагировали в твиттере.

"Еще одна атака на жилые массивы в Запорожье. Это не просто война, это преступление против человечности, организатор которого будет наказан. Мои соболезнования семьям погибших и всему украинскому народу", - подчеркнул президент Эстонии Алар Карис.

Премьер Кая Каллас распространила сообщение Дмитрия Кулебы, в котором он призывает партнеров предоставить Украине больше средств ПВО.

"Системы противовоздушной и противоракетной обороны могут спасти многие жизни, надеюсь, они уже скоро будут в Украине", - написала она.

"Россия продолжает террор, так что мы должны продолжать оказывать поддержку Украине, чтобы она могла защищаться. Россия должна прекратить эту войну!", - подчеркнули в МИД Литвы.

"Напугана массовым, неприцельным и смертоносным российским ракетным обстрелом по центру Запорожья, в том числе жилых зданиях. Вопиющее пренебрежение Россией жизнью гражданского населения делает вопрос ответственности первоочередным", - отреагировала министерша иностранных дел Швеции Анн Линде.

Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

9 октября Россия обстреляла жилой сектор Запорожья: количество погибших возросло до 13, среди них – ребенок.

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