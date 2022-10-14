Эстония считает, что условием для переговоров Украины с РФ должно стать согласие на компенсацию ущерба в результате войны
Правительство Эстонии утвердило принципы поддержки Украины в войне с Россией. В стране считают, что предварительным условием для переговоров должно стать согласие России на компенсацию ущерба
Об этом информирует ERR.
В четверг на заседании члены правительства Эстонии подтвердили, что в условиях эскалации российской агрессии важно утвердить принцип безусловной поддержки Украины.
"Пока нет оснований предполагать, что Россия отказалась от своих стратегических целей в сфере изменения архитектуры европейской безопасности и подчинения Украины, Эстония не поддержит преждевременные мирные переговоры", – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Эстонии отметила свою позицию, а именно - предварительным условием для переговоров, кроме уважения к территориальной целостности и суверенитету Украины, должно стать согласие РФ на компенсацию причиненного ущерба и проведение независимого суда над виновными в военных преступлениях.
Кроме того, Эстония вместе с единомышленницами, несмотря на российские угрозы эскалации, готова взять на себя инициативу в повышении цены агрессии - международной изоляции России, оказывать Украине военную, экономическую и политическую поддержку и ходатайствовать о юридической оценке преступлений, совершенных агрессором.
"Помимо обороны и гуманитарной помощи мы безусловно поддерживаем интеграцию Украины в НАТО и ЕС", - добавил глава МИД.
- 8 октября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может использовать мужчин, которые сейчас убегают от мобилизации, как " следующее оружие " в своей гибридной войне против Европы. Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии с "увольнениями" своих граждан.
- Эстонское правительство утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Зимняя форма, снаряжение и боеприпасы прибудут в страну в ближайшее время.
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