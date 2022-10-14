Эстония считает, что условием для переговоров Украины с РФ должно стать согласие на компенсацию ущерба в результате войны

Об этом информирует ERR.

В четверг на заседании члены правительства Эстонии подтвердили, что в условиях эскалации российской агрессии важно утвердить принцип безусловной поддержки Украины.

"Пока нет оснований предполагать, что Россия отказалась от своих стратегических целей в сфере изменения архитектуры европейской безопасности и подчинения Украины, Эстония не поддержит преждевременные мирные переговоры", – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Эстонии отметила свою позицию, а именно - предварительным условием для переговоров, кроме уважения к территориальной целостности и суверенитету Украины, должно стать согласие РФ на компенсацию причиненного ущерба и проведение независимого суда над виновными в военных преступлениях.

Кроме того, Эстония вместе с единомышленницами, несмотря на российские угрозы эскалации, готова взять на себя инициативу в повышении цены агрессии - международной изоляции России, оказывать Украине военную, экономическую и политическую поддержку и ходатайствовать о юридической оценке преступлений, совершенных агрессором.

"Помимо обороны и гуманитарной помощи мы безусловно поддерживаем интеграцию Украины в НАТО и ЕС", - добавил глава МИД.

8 октября премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Россия может использовать мужчин, которые сейчас убегают от мобилизации, как " следующее оружие " в своей гибридной войне против Европы. Премьер отметила, что российские мигранты склонны переезжать в те страны, где уже есть российское меньшинство. Каллас отметила, что в будущем Россия может повторять сценарии с "увольнениями" своих граждан.

Эстонское правительство утвердило новый пакет военной помощи для Украины. Зимняя форма, снаряжение и боеприпасы прибудут в страну в ближайшее время.

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