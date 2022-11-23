Эстония с населением 1,3 млн приютила более 63 тыс. украинских беженцев

Об этом сообщает национальный вещатель Эстонии ERR .

"По данным Департамента полиции и пограничной охраны, с конца февраля в Эстонию въехало 116 105 человек. Из них на 21 ноября 63 069 остались в стране", — говорится в сообщении.

При этом около 24% беженцев – несовершеннолетние.

По данным издания, по состоянию на 20 ноября ходатайство о временном убежище в Эстонии подали 40 125 человек, из них 412 сделали это в течение прошлой недели.

Следует отметить, что население Эстонии составляет около 1,3 млн человек.

По данным ВОЗ, из-за холода свои дома могут покинуть еще 2-3 млн украинцев.

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