Эстония с населением 1,3 млн приютила более 63 тыс. украинских беженцев
Количество украинских беженцев, проживающих в Эстонии, составляет более 63 тысяч
Об этом сообщает национальный вещатель Эстонии ERR .
"По данным Департамента полиции и пограничной охраны, с конца февраля в Эстонию въехало 116 105 человек. Из них на 21 ноября 63 069 остались в стране", — говорится в сообщении.
При этом около 24% беженцев – несовершеннолетние.
По данным издания, по состоянию на 20 ноября ходатайство о временном убежище в Эстонии подали 40 125 человек, из них 412 сделали это в течение прошлой недели.
Следует отметить, что население Эстонии составляет около 1,3 млн человек.
- По данным ВОЗ, из-за холода свои дома могут покинуть еще 2-3 млн украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.78
Покупка 39.78Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное