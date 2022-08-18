Эстония с 18 августа закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами

Об этом сообщило эстонское издание ERR.EE.

Как говорится в сообщении, с 18 августа Эстония перестала впускать в страну граждан РФ по визам, выданным страной.

"С 18 августа ограничена выдача гражданам России эстонских виз, и в Эстонию не будут впускать граждан РФ с выданными Эстонской Республикой визами, чья цель поездки – туризм, бизнес, спорт или культура", - пишет ERR.EE.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сказал, что эта санкция необходима, поскольку своей агрессией в отношении Украины Россия также нападает на европейские ценности и свободы.

"Поэтому у граждан России не может быть само собой разумеющейся свободы наслаждаться возможностями, которые предоставляют те же европейские ценности и свободы, которые предлагает Европейский Союз, будь то отдых, образование или предпринимательская деятельность", - заявил Ляэнеметс.

Также Ляэнеметс отметил, что из всего количества выданных российским гражданам виз около 53 тыс. были оформлены для поездок с целью туризма и бизнеса.

"В среднем за день в Эстонию въезжает около 2,5 тыс. граждан России, из которых около 1250 приезжают по краткосрочной визе. Половина из них в свою очередь выдана Эстонией, остальные выданы другими шенгенскими странами. Поэтому эта мера имеет определенное ограниченное влияние, однако для достижения реального санкционного эффекта следовало бы ввести визовые ограничения со стороны всех стран Евросоюза", – сказал министр.

Ляэнеметс подчеркнул, что с 18 августа на эстонскую визу смогут подаваться те граждане России, которые едут в Эстонию, чтобы посетить живущего здесь близкого родственника, имеющего гражданство Эстонии или долгосрочный вид на жительство; российские дипломаты, работающие в Эстонии, и члены их семей; работники, связанные с международными перевозками товаров и пассажиров; лица, которые могут передвигаться на основании права Европейского Союза, и люди, в отношении которых Эстония считает обоснованным выдачу визы по гуманитарным соображениям.

Отмечается, что запрет не касается граждан России, которым ранее была выдана шенгенская виза и у кого есть действительная краткосрочная регистрация на работу в Эстонии и эстонская виза.

"Они могут работать здесь до окончания действия соответствующих разрешений. Действительные виды на жительство, выданные для работы, сегодня имеют около 1659 граждан Российской Федерации", - пояснил министр.

Ранее сообщалось , что власти страны намерены не впускать в страну граждан России с выданными Эстонией шенгенскими визами. Однако есть ряд исключений.

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