Эстония разработала механизм использования российских замороженных активов в пользу Украины
Правительство Эстонии одобрило и направит в парламент поправку к Закону о международных санкциях, которая предусматривает внутригосударственные правила использования замороженных активов подсанкционных лиц, чтобы возместить ущерб, нанесенный российской войной Украине
Об этом сообщила пресс-служба эстонского правительства.
Согласно законопроекту, правовое пространство Эстонии будет организовано шире, чтобы компетенция и полномочия учреждений по внедрению и надзору за санкциями были более четкими и эффективными, говорится в сообщении правительства.
"Законопроект, который мы с правительством сегодня направили в парламент, позволяет использовать замороженные активы санкционированных в Эстонии лиц для компенсации ущерба от войны в Украине. Мы должны быть примером и стимулом для других европейских стран в установлении подобных правил. Россия должна компенсировать Украине всю причиненную войной вред", - заявила премьер Эстонии Кая Каллас.
Каллас выразила пожелание, чтобы Евросоюз "быстрее завершил работу по использованию российских замороженных активов и выработке практических решений".
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна приветствовал инициативу правительства.
"Частью законопроекта является инициатива Эстонии по использованию замороженных активов России для компенсации ущерба, нанесенного жестокой войной России в Украине. Деньги на компенсацию ущерба, причиненного Россией Украине, не должны поступать только от налогоплательщиков других стран", - отметил министр.
Глава МИД пояснил, что согласно законопроекту, замороженные российские активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будут возмещены убытки от войны.
Для применения этого механизма необходимо международное соглашение с Украиной или международный компенсационный механизм.
В Эстонии на момент подготовки проекта на основании международных санкций были заморожены активы на сумму около 38 миллионов евро.
- В июне правительство Эстонии первым в Европе одобрило основы использования замороженных в стране российских активов для поддержки Украины. Перед тем в Еврокомиссии одобрили намерение Эстонии конфисковать активы РФ и криминализовать избегание санкций.
- В сентябре сообщалось , что Эстония планирует стать первой страной Европейского Союза, которая легализует передачу Украине конфискованных российских активов.
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