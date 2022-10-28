Эстония работает над усовершенствованием услуг для беженцев из Украины

Об этом сообщает Postimees со ссылкой на министра внутренних дел Лаури Ляенеметса.

Эстонское МВД инициирует изменения в закон об иностранцах, согласно которому все находящиеся в Эстонии лица, пользующиеся режимом международной или временной защиты, будут обязаны сообщать органам власти актуальное местонахождение и контактные данные.

"До сих пор мы настойчиво просили украинских военных беженцев предоставить нам такую информацию. Это сделали многие, но для лучшей организации работы это нужно сделать обязательным. Быстрое внесение необходимых уточнений в закон позволит сэкономить рабочее время чиновников и лучше направить наши ресурсы, но самое главное" – обеспечить необходимую поддержку и помощь прибывающим сюда украинским беженцам, начиная от места в школе или детского сада и заканчивая предоставлением медицинских услуг, рабочим местом и изучением языка», – пояснил Ляенеметс.

Кроме того, правительство Эстонии одобрило меры по усилению пограничного контроля, в частности, информационный обмен с Украиной и обмен опытом с украинскими пограничниками. Также планируется дополнительный временный и выборочный пограничный контроль на эстонских границах.

В эстонском МВД отмечают, что изменения в закон не означают, что украинских беженцев рассматривают как угрозу национальной безопасности страны.

По официальным данным, с 24 февраля в Эстонию прибыли 109 742 гражданина Украины, из них, по данным пересечения границы, 58 721 намеревались остаться в Эстонии. Из прибывших в Эстонию граждан Украины временную защиту получили 35 049 человек, еще находятся на рассмотрении заявления 2623 человека.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb