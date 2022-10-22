Эстония призывает ЕС к скорейшему одобрению девятого пакета санкций против РФ
МИД Эстонии передал Еврокомиссии свои предложения по девятому пакету санкций против РФ и хочет, чтобы он был введен как можно скорее
Об этом сообщает портал ERR.
"Принципиальное решение Европейского совета об усилении санкций против России – это политическое заявление о волеизъявлении, которое должно быть реализовано быстро", – заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Эстония хочет, чтобы девятый санкционный пакет еще больше расширил и усилил санкции против России, прежде всего в сфере энергетики, банковского дела, пропаганды в СМИ и торговли, а также чтоб под ограничения попали дополнительные физические и юридические лица, заявило Министерство иностранных дел.
В настоящее время вступили в силу восемь пакетов санкций, цель которых - поднять цену агрессии для России настолько высоко, чтобы это полностью парализовало российскую экономику и сделало невозможным финансирование войны.
- 20 октября СМИ сообщили, что Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией разработала очередной пакет санкций против России за ее вторжение в Украину. Известно, что очередной пакет санкций против России включает, в частности, запрет на ядерное сотрудничество и импорт российских бриллиантов. Кроме того, пакет санкций предусматривает запрет на экспорт в Россию всех беспилотников – в том числе самых дешевых, гражданских. Как утверждают авторы предложения, беспилотники даже самой простой конструкции могут быть использованы в качестве поддержки на поле боя.
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