Эстония призвала Германию предоставить оружие Украине на фоне российской угрозы

Об этом глава правительства Эстонии заявила в интервью Bild .



"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", - сказала Каллас.



Премьер-министр Эстонии считает реальным риск вторжения России в Украину.



"Мы надеемся, что дипломатия и диалог победят, но риск конфликта реален. Мы должны быть готовы к ответным шагам, если Россия откажется от дипломатии", - заявила Кая Каллас.



Каллас отвергла требования "гарантий безопасности" Кремля в НАТО.



"Мы не можем позволить России восстановить свое политическое и военное влияние на соседей. Кремль хочет убедить нас пойти на уступки безопасности Европы. Это ловушка и попытка шантажа. Россия не имеет права голоса на решение НАТО, и мы не будем отвечать на ультиматумы России", – подчеркнула она.



Каллас добавила, что "Эстония приветствует все усилия по предоставлению Украине любой возможной помощи".

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием , а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

Эстония направила Германии запрос , чтобы получить разрешение на передачу оружия в Украину. Снабжение вооружения также должно быть скоординировано с Финляндией. Однако Германия запретила Эстонии передать 122-миллиметровые гаубицы в Украину.

26 января Министерство обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявило, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.