Эстония призвала Германию предоставить оружие Украине на фоне российской угрозы
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Берлин прислушаться к украинцам и предоставить Киеву оружие на фоне риска вторжения РФ в Украину
Об этом глава правительства Эстонии заявила в интервью Bild .
"Мы призываем наших немецких партнеров прислушаться к мнению украинцев. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", - сказала Каллас.
Премьер-министр Эстонии считает реальным риск вторжения России в Украину.
"Мы надеемся, что дипломатия и диалог победят, но риск конфликта реален. Мы должны быть готовы к ответным шагам, если Россия откажется от дипломатии", - заявила Кая Каллас.
Каллас отвергла требования "гарантий безопасности" Кремля в НАТО.
"Мы не можем позволить России восстановить свое политическое и военное влияние на соседей. Кремль хочет убедить нас пойти на уступки безопасности Европы. Это ловушка и попытка шантажа. Россия не имеет права голоса на решение НАТО, и мы не будем отвечать на ультиматумы России", – подчеркнула она.
Каллас добавила, что "Эстония приветствует все усилия по предоставлению Украине любой возможной помощи".
- Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием , а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
- Эстония направила Германии запрос , чтобы получить разрешение на передачу оружия в Украину. Снабжение вооружения также должно быть скоординировано с Финляндией. Однако Германия запретила Эстонии передать 122-миллиметровые гаубицы в Украину.
- 26 января Министерство обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявило, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.
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