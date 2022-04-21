Эстония признала действия РФ в Украине геноцидом украинского народа

Об этом говорится в сообщении эстонского парламента.

На сегодняшнем дополнительном заседании Рийгикога депутаты заслушали выступление главы украинской парламентской делегации Елены Шуляк и единогласно приняли заявление по военным преступлениям и геноциду России в Украине.

"Массовые военные преступления были совершены российскими вооруженными силами против украинского народа. Эти преступления идеологически совершаются политическим и военным руководством России, а также органами государственной пропаганды. Они заключаются в убийствах, похищениях, депортации, заключении, пытках, изнасилованиях, а также ", – говорится в сообщении Рийгикога.

Рийгикогу также призывает поддержать расследование российских преступлений и преследование виновных, а для этого создать международный суд в сотрудничестве с государствами.

Эстонцы отмечают, что признание действий России геноцидом против украинского народа важно не только для памяти десятков тысяч погибших, но и для дальнейших действий в международных судах по привлечению ответственных за совершенные преступления.

Депутат эстонского парламента, автор постановления Урмас Рейнсалу подчеркнул, что эта резолюция - это "нравственная обязанность" всех, кто уважает закон.

"Во-первых, жертвы нуждаются в справедливости. Во-вторых, после геноцида в Уганде и Серебнице, генеральная ассамблея ООН приняла постановление, что есть ответственность защищать все страны мира в предотвращении геноцида. Это моральная обязанность", - сказал Урмас Рейнсалу.

Народная депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко, которая также была в составе делегации украинских парламентариев, сказала, что эта резолюция еще на один шаг приблизила неизбежное привлечение к уголовной ответственности организатора всех зверств, совершенных российской армией в Украине - президента Владимира Путина.

"Эту резолюцию подготовили 84 парламентария эстонского парламента и 86 депутатов проголосовали «за». Ни один не проголосовал «против» и ни один не воздержался. Для нашей делегации ВР – это большая честь присутствовать при этом голосовании, ведь эстонский парламент стал первым в мире парламентом, который после ВР Украины признал действия российской оккупационной армии в Украине геноцидом, а именно такая квалификация позволит в свое время привлечь к ответственности всех непосредственных убийц украинцев, всех преступников, насильников, насильников и организатора этой войны – Путина к уголовной ответственности у международных уголовных судах", - сказала Геращенко.

Эстония стала рекордсменом , пообещав Украине помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП.

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