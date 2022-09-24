Об этом сообщило издание Postimees .

"Эстония вместе с другими участниками конвенции о предотвращении преступления геноцида желает вмешаться в спор между Украиной и Россией, поскольку агрессия России под предлогом предотвращения преступления геноцида и наказание за него подвергла серьезной опасности понятие такого ужасного преступления как геноцид. Суд должен дать оценку им ложным обвинением", - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

Украина обратилась в Международный суд 26 февраля, поскольку Россия оправдывала вторжение в Украину, которое началось 24 февраля, необходимостью воспрепятствовать Украине и наказать ее за предполагаемый геноцид в Луганской и Донецкой областях.

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Кроме того, Рейнсалу добавил, что это был надуманный повод для признания Луганской и Донецкой областей самостоятельными государствами.

"У России не было никакого права вторгаться в Украину, как нет оснований и у выдвинутого Россией обвинения Украины в геноциде", - подчеркнул министр.

20 сентября стало известно, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас считает необходимым изъять огнестрельное оружие у россиян и белорусов, постоянно находящихся в стране.

Отметим, что за время полномасштабного вторжения РФ Эстония приняла около 55 тыс. беженцев из Украины

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