Эстония прислала Украине более 10 тонн оборудования для восстановления электролиний, разрушенных в результате войны
Минэкономики и связи совместно с Ассоциацией электротехнических подрядчиков Эстонии передали Минэнергетики Украины оборудование для восстановления линий электропередач, поврежденных во время боевых действий
Об этом идет речь на сайте министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
"Эстония всячески помогает Украине, которая попала под атаку со стороны режима Путина. В Украине сейчас разрушается много инфраструктуры. Мы поможем им ее восстановить, ведь наличие электроэнергии элементарно и жизненно необходимо. Большое спасибо Эстонской ассоциации электротехнических подрядчиков, которая быстро присоединилась к мероприятию и внесла весомый вклад в помощь Украине!" – заметил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.
Гендиректор Ассоциации электротехнических подрядчиков Эстонии Каарел Янес призвал предпринимателей других сфер и организации максимально помогать Украине.
"Жестокие кадры геноцида агрессора последних дней подчеркивают, что вклад всех нас существенен. Иначе последствия могут быть гораздо хуже, чем сегодняшние трудности с поставками или рост цен", - подчеркнул он.
Ассоциация электротехнических подрядчиков Эстонии и Минэкономики и инфраструктуры Эстонии предоставили помощь по просьбе Минэнергетики Украины. При содействии МИД Украины в страну отправилось более 10 тонн высоковольтных алюминиевых проводов, кабелей и другого оборудования.
- Напомним, Эстония передала Украине большую партию военной помощи.
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