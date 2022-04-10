Эстония прислала Украине более 10 тонн оборудования для восстановления электролиний, разрушенных в результате войны

Об этом идет речь на сайте министерства экономики и коммуникаций Эстонии.



"Эстония всячески помогает Украине, которая попала под атаку со стороны режима Путина. В Украине сейчас разрушается много инфраструктуры. Мы поможем им ее восстановить, ведь наличие электроэнергии элементарно и жизненно необходимо. Большое спасибо Эстонской ассоциации электротехнических подрядчиков, которая быстро присоединилась к мероприятию и внесла весомый вклад в помощь Украине!" – заметил министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас.



Гендиректор Ассоциации электротехнических подрядчиков Эстонии Каарел Янес призвал предпринимателей других сфер и организации максимально помогать Украине.



"Жестокие кадры геноцида агрессора последних дней подчеркивают, что вклад всех нас существенен. Иначе последствия могут быть гораздо хуже, чем сегодняшние трудности с поставками или рост цен", - подчеркнул он.



Ассоциация электротехнических подрядчиков Эстонии и Минэкономики и инфраструктуры Эстонии предоставили помощь по просьбе Минэнергетики Украины. При содействии МИД Украины в страну отправилось более 10 тонн высоковольтных алюминиевых проводов, кабелей и другого оборудования.

Напомним, Эстония передала Украине большую партию военной помощи.

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