Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.



Она рассказала, что Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.



"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину. "Мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение виз во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала Лийметс.



Однако в дальнейшем принимать заявления на получение визы будут от россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники и от имеющих гуманитарные причины.

Ранее сообщалось, что Великобритания ввела визовые льготы для украинцев.