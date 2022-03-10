Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Главная Мир Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России

Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России

10 мартa, 2022 четверг
15:29
Мир

Эстонские власти объявили о временном прекращении выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Однако визы будут в дальнейшем принимать от тех россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники

Об этом заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс.

Она рассказала, что Эстония останавливает выдачу виз гражданам России, за исключением виз для посещения родственников.

"Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи виз категорий C и D гражданам Российской Федерации. Это касается, прежде всего, новых виз на период, пока не будет прекращена военная деятельность России в Украине. К тому же сейчас с технической точки зрения невозможно получать госпошлину. "Мы физически не можем обрабатывать новые запросы. Речь идет о приеме заявлений на получение виз во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания", - рассказала Лийметс.

Однако в дальнейшем принимать заявления на получение визы будут от россиян, у которых на территории Эстонии проживают родственники и от имеющих гуманитарные причины.

  • Ранее сообщалось, что Великобритания ввела визовые льготы для украинцев.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
визы
Эстония
война с Россией
война новости
Читайте также:
Энтони Блинкен
9 мартa, 2022 среда
Путин отверг все предложения США по деэскалации и активизировал свою военную кампанию, - Блинкен
россия танк
23 февраля, 2022 среда
Из-за тяжелых условий войска РФ на границе Украины скоро предстоит переместить, - западные эксперты
9 мартa, 2022 среда
К СБУ попал секретный GPS-навигатор российских оккупантов, их планы стали известны
Киев
-3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 30.94
  • EUR
    Покупка 32.48
    Продажа 34.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
10 мартa
16:06
Лидеры ЕС предложат Украине более крепкие связи и партнерство
16:05
Оккупанты обстреляли кассетными бомбами поселок Селекционный в Харьковской области: погибла пожилая женщина
16:03
Чернигов временно остался без газа, - мэр
15:48
"Не касается артиллеристов и ракетчиков": глава Николаевщины Ким будет просить "коридор" для оккупантов, которые не совершили убийств и не хотят наступать
15:34
Из Изюма выехали первые эвакуационные автобусы: в них находятся около 2000 человек
15:15
"Половину батальона расх**рило совсем": СБУ перехватила разговор россиянина, участвующего в нападении на Николаев
15:10
"Города, куда пришло зло, не увидят и следа вторжения РФ": Зеленский поручил правительству подготовить восстановление Украины лучшими специалистами
15:05
За время масштабного вторжения Россия убила в Украине 71 ребенка и ранила еще 100, – Денисова
15:04
В Бучу и Гостомель отправились колонны автобусов для эвакуации мирных жителей, - Киевская ОГА
14:51
Без компенсации: Зеленский подписал закон о принудительном изъятии имущества РФ в Украине
14:46
Сейм Литвы призвал Евросоюз срочно предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС
14:45
еВорог: Минцифры создали чатбот для предупреждения ВСУ о позициях врага
14:40
"779 км в свободный Киев": В Вильнюсе появились новые дорожные знаки в поддержку Украины
14:32
"Мы не стали рабами и никогда не станем": Зеленский поблагодарил защитников Украины за стойкость
14:28
Зеленский о заявке на вступление в ЕС: мы сражаемся за свободу и равенство на континенте и хотим от партнеров реальных решений
14:18
РФ создала гуманитарную катастрофу и хочет унизить украинцев ради пропаганды, - Зеленский о российской "эвакуации"
14:06
"Отвечать будете, как и те, кто сбрасывает бомбы": Зеленский пообещал пропагандистам РФ осуждение, конфискацию имущества и ненависть сограждан
13:55
Генштаб не исключает, что диверсанты могут проникнуть в Киев под видом эвакуированных лиц
13:47
Ирина Верещук
Обыскивают людей, стреляют над головой: российские военные нарушают договоренности в гумкоридорах, - Верещук
13:44
Алексей Арестович
Неспособны победить на поле боя оккупанты перешли к "сирийскому" варианту: окружения и террору городов, - Арестович об обстрелах Мариуполя, Харькова, Ахтырки
13:40
В Черниговской области ВСУ уничтожили дивизион российских "Искандеров"
13:33
Зеленский присвоил звание Героя Украины 14 военным, шестерым из них посмертно
13:30
МВФ
Украина получила 1,4 млрд долларов экстренной помощи МВФ
13:28
Лавров
Лавров подтвердил авиаудар РФ по роддому и детской больнице в Мариуполе, назвав медучреждения "базой Азова"
13:19
Оккупанты совершают авиаобстрел Мариуполя
13:18
Британия ввела санкции против Абрамовича, Дерипаски и еще пятерых олигархов
13:15
В России заявили, что Китай отказал им в поставке запчастей для самолетов
13:06
Эксклюзив
Немецкие предприниматели объединяются для помощи украинцам
13:03
Кулеба
Мы не можем остановить войну, если РФ этого не желает, – Кулеба
12:59
Кулеба
РФ должна вывести военных из АЭС и не пытаться захватить другие атомные станции или объекты ГТС, – Кулеба
12:48
Кулеба
Кулеба об эвакуации из Мариуполя: надеюсь, Лавров проведет коммуникацию в РФ и гуманитарный коридор таки заработает
12:33
тероборона
"Подписать контракт добровольца и получить удостоверение": советник командующего сил ТрО Куприй о процедуре официальной регистрации в терробороне
12:23
Гражданским украинцам разрешили убивать оккупантов в период военного положения
12:11
газ
Оккупанты вторглись на объекты газотранспортной системы, есть угроза поставке газа в Европу, - Оператор ГТС
11:42
ВСУ ликвидировали командира полка оккупанта полковника Захарова
11:37
В Мелитополе оккупанты похитили депутата облсовета Ибрагимова, - Меджлис
11:17
Госдеп США заявил, что Россия распространяет ложь о создании биологического оружия в Украине
11:16
МИД РФ
РФ заявила про выход из Совета Европы
10:50
В Анталии началась встреча Кулебы и Лаврова
10:42
Россия совершила новый авиаудар по Мариуполю, есть погибший
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV