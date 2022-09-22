Эстония приняла около 55 тыс. беженцев из Украины за время полномасштабного вторжения РФ
Эстония приютила около 55 украинских беженцев за время полномасштабной войны РФ против Украины, что составляет 4% населения страны
Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на заседании Генассамблеи ООН.
"Эстония приняла примерно 55 тыс. украинских беженцев, это 4% населения нашей страны. Социальные службы, услуги образования - все это предоставляется людям, которые бегут от войны. Эстония создала тысячи мест в школах для детей беженцев из Украины, были открыты новые школы" , – подчеркнул он.
По словам Алара Кариса, всего 18 млн украинцев нужна международная гуманитарная поддержка. Эстония 21 сентября выделила 20 млн евро в рамках помощи Украине.
"Мы видим беспрецедентный уровень поддержки Украины со стороны частных компаний Эстонии, гражданского общества, рядовых граждан. Мы продолжим помогать восстановлению Украины. Эта помощь должна начаться прямо сейчас и мы призываем других присоединяться к нам в этом", - заметил Алар Карис.
- 22 июля правительство Эстонии выделило 5,1 млн евро учебным заведениям для поддержки образования украинских детей.
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