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Главная война с Россией Эстония приняла около 55 тыс. беженцев из Украины за время полномасштабного вторжения РФ

Эстония приняла около 55 тыс. беженцев из Украины за время полномасштабного вторжения РФ

22 сентября, 2022 четверг
06:47
война с Россией

Эстония приютила около 55 украинских беженцев за время полномасштабной войны РФ против Украины, что составляет 4% населения страны

Об этом сообщил президент Эстонии Алар Карис на заседании Генассамблеи ООН.

"Эстония приняла примерно 55 тыс. украинских беженцев, это 4% населения нашей страны. Социальные службы, услуги образования - все это предоставляется людям, которые бегут от войны. Эстония создала тысячи мест в школах для детей беженцев из Украины, были открыты новые школы" , – подчеркнул он.

По словам Алара Кариса, всего 18 млн украинцев нужна международная гуманитарная поддержка. Эстония 21 сентября выделила 20 млн евро в рамках помощи Украине.

"Мы видим беспрецедентный уровень поддержки Украины со стороны частных компаний Эстонии, гражданского общества, рядовых граждан. Мы продолжим помогать восстановлению Украины. Эта помощь должна начаться прямо сейчас и мы призываем других присоединяться к нам в этом", - заметил Алар Карис.

  • 22 июля правительство Эстонии выделило 5,1 млн евро учебным заведениям для поддержки образования украинских детей.

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беженцы из Украины
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