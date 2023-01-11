Об этом идет речь на портале МИД Эстонии.

"Учитывая, что сотрудники российского посольства не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях захватнической войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства неоправдан", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Решение сократить штат посольства РФ в Эстонии было принято для паритета в штате посольств. В результате этого решения численность персонала российского посольства должна быть сокращена до 8 дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала.

На основании ноты МИД, ссылающейся на статью 11-й Венской конвенции о дипломатических отношениях, МИД хочет перейти к паритету численности представительств с 1 февраля 2023 года.

"С начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной мы закрыли консульские представительства России в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли оправдывающую военную деятельность пропаганду России", – добавил министр.

23 ноября Эстония в рамках санкций ЕС против России за войну заморозила в стране активы россиян на десятки миллионов евро, большинство связано с двумя олигархами.

5 января министерства иностранных дел и юстиции Эстонии вернулись к вопросу об использовании замороженных российских активов для помощи Украине и готовят решение в течение месяца. Ожидается, что в течение месяца правительство Эстонии получит конкретный список предложений, и на их основе будут принимать дальнейшие решения.

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