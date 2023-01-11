Эстония приказала России почти вдвое сократить персонал посольства в Таллине
Эстония сообщила послу Российской Федерации, что государство-агрессор должно сократить численность персонала своего посольства в Таллине до 1 февраля
Об этом идет речь на портале МИД Эстонии.
"Учитывая, что сотрудники российского посольства не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией в условиях захватнической войны, мы видим, что нынешний размер российского представительства неоправдан", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.
Решение сократить штат посольства РФ в Эстонии было принято для паритета в штате посольств. В результате этого решения численность персонала российского посольства должна быть сокращена до 8 дипломатических должностей и 15 штатных должностей административно-технического и обслуживающего персонала.
На основании ноты МИД, ссылающейся на статью 11-й Венской конвенции о дипломатических отношениях, МИД хочет перейти к паритету численности представительств с 1 февраля 2023 года.
"С начала войны Эстония свела двусторонние отношения с Российской Федерацией к абсолютному минимуму. Весной мы закрыли консульские представительства России в Нарве и Тарту и выслали трех сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, которые активно подрывали безопасность Эстонии и распространяли оправдывающую военную деятельность пропаганду России", – добавил министр.
- 23 ноября Эстония в рамках санкций ЕС против России за войну заморозила в стране активы россиян на десятки миллионов евро, большинство связано с двумя олигархами.
- 5 января министерства иностранных дел и юстиции Эстонии вернулись к вопросу об использовании замороженных российских активов для помощи Украине и готовят решение в течение месяца. Ожидается, что в течение месяца правительство Эстонии получит конкретный список предложений, и на их основе будут принимать дальнейшие решения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.99
Покупка 39.99Продажа 40.7
-
EUR
Покупка 41.81Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное