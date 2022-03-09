Эстония прекратила транслировать российский канал РБК из-за оправдания войны РФ против Украины

Об этом пишет Forte .



"РБК, телеканал, который круглосуточно фокусировался преимущественно на экономических новостях, в последние дни полностью сосредоточился на оправдании военных действий России в Украине. Среди прочего транслировались все пресс-конференции Минобороны России", - сообщило издание.



По словам спикера Telia Eesti Райго Нойдорфа, на РБК, вероятно, наложат те же ограничения, что и на каналы, запрещенные 24 февраля.



Предписание, изданное 24 февраля, запретило ретрансляцию каналов "РТР Планета", "НТВ Мир и НТВ Мир Балтика", "Россия 24", "Беларусь 24" и "TV Center International (TVCI)", поскольку они транслируют "в контексте выступления президента России или его части, которая разжигает ненависть к украинцам и оправдывает нарушение международного права и военное нападение".



Телеканал РБК не попал в этот список, но впоследствии его содержание начали анализировать. Также Управление по защите прав потребителей и технического надзора следит за другими русскоязычными каналами.



Кроме того, в Эстонии закрыли каналы "Первый канал", 5TV (Petersburg - Channel Five), CTC Media, REN TV и "Канал 78", "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "Время". , "Телекафе", "Бобер", "О!", "Поехали!", "Победа", "Катюша" и "Карусель", поскольку их контролирует подсанкционный банк "Россия".



По информации издания Forte, в Эстонии до сих пор не ограничили распространение контента медиа РФ в Интернете.

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