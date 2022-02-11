Эстония предоставит Украине свыше €350 тыс. гумпомощи

Об этом сообщает ERR.



По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на Востоке Украины усилили гуманитарный кризис и требуется постоянное международное внимание и поддержка.



"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов людей, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", - сказала Лийметс.

Напомним, что в Украину поступила треть переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin Эстонии.

ВСУ получили от Эстонии мобильный госпиталь Role 2, предназначенный для использования в полевых условиях.

Министр соцзащиты Эстонии Сигне Рийсало заявила, что в случае эскалации агрессии РФ страна может разместить у себя 2 тыс. беженцев из Украины.