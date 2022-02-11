Эстония предоставит Украине свыше €350 тыс. гумпомощи
МИД Эстонии выделит Украине на гуманитарную помощь €351 700 с целью поддержать людей, живущих вблизи восточной границы Украины, и помочь стране подготовиться к возможному миграционному кризису
Об этом сообщает ERR.
По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, восемь лет вооруженного конфликта на Востоке Украины усилили гуманитарный кризис и требуется постоянное международное внимание и поддержка.
"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов людей, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, поэтому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы помочь облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", - сказала Лийметс.
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