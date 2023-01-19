Эстония предоставит Украине рекордный пакет помощи тяжелого вооружения
Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн
Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.
Отмечается, что пакет военной помощи Эстонии в этот раз состоит из гаубиц, боеприпасов, артиллерии и гранатометов.
Как сообщили в ERR: "Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи боеприпасов к ним".
"Сегодня правительство Эстонии решило прислать крупнейший пакет помощи тяжелого вооружения Украине. Таким образом, наша общая военная помощь Украине составляет более 1% нашего ВВП. В пакет входят гаубицы, гранатометы и боеприпасы - то, о чем просила Украина", - отметила премьер -министр Кайя Каллас.
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