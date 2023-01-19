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Эстония предоставит Украине рекордный пакет помощи тяжелого вооружения

19 января, 2023 четверг
11:53
война с Россией

Правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи, в который вошли гаубицы, противотанковое оружие и снаряды. Общая сумма пособия составила более €113 млн

Об этом говорится на сайте правительства Эстонии.

Отмечается, что пакет военной помощи Эстонии в этот раз состоит из гаубиц, боеприпасов, артиллерии и гранатометов.

Как сообщили в ERR: "Эстония передаст Украине десятки гаубиц калибра 155 и 122 миллиметра, тысячи снарядов, грузовой автотранспорт для их перевозки, более ста противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более тысячи боеприпасов к ним".

"Сегодня правительство Эстонии решило прислать крупнейший пакет помощи тяжелого вооружения Украине. Таким образом, наша общая военная помощь Украине составляет более 1% нашего ВВП. В пакет входят гаубицы, гранатометы и боеприпасы - то, о чем просила Украина", - отметила премьер -министр Кайя Каллас.

  • Нидерландский премьер-министр Марк Рютте заявил президенту США Джо Байдену, что Нидерланды предложат Украине зенитный ракетный комплекс Patriot вслед за Штатами и Германией.
  • Канада передаст Украине 200 бронетранспортеров Senator, изготовленных компанией Roshel. Стоимость вооружения составляет более 90 миллионов долларов.
  • Латвия отправит Украине новый пакет военной помощи, в котором будут зенитно-ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники.
  • США завершают разработку крупного пакета военной помощи Украине, объем которого может составить $2,6 млрд.

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