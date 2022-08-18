Эстония предоставит Украине еще один пакет военной помощи
Правительство Эстонии в четверг, 18 августа, приняло решение об отправке в Украину еще одного пакета оборонной помощи
Об этом сообщил МИД Эстонии в twitter.
"Сегодня Эстония приняла решение о следующем пакете оборонной помощи Украине", – говорится в сообщении.
В общей сложности помощь от Эстонии с начала полномасштабного вторжения РФ составляет 250 миллионов евро. Страна также планирует поддержать инициативу Великобритании по расширению подготовки украинских военнослужащих.
Интерфакс-Украина пишет, что пакет помощи Эстонии будет включать минометы и противотанковые средства.
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