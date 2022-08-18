Эстония предоставит Украине еще один пакет военной помощи

Об этом сообщил МИД Эстонии в twitter.

"Сегодня Эстония приняла решение о следующем пакете оборонной помощи Украине", – говорится в сообщении.

В общей сложности помощь от Эстонии с начала полномасштабного вторжения РФ составляет 250 миллионов евро. Страна также планирует поддержать инициативу Великобритании по расширению подготовки украинских военнослужащих.

Интерфакс-Украина пишет, что пакет помощи Эстонии будет включать минометы и противотанковые средства.

12 августа министр обороны Эстонии Ханно Певкур анонсировал объединение ракетных комплексов страны с такими из Финляндии для укрепления береговой обороны в Финском заливе, который, кроме двух стран, омывает также берега России.

Эстония с 18 августа закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

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