Эстония предложила помочь в восстановлении Житомирской области

Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс на брифинге в Киеве.

Министр Эстонии сообщила, что страна приютила около 35 тыс. украинских беженцев. Кроме того, Эстония недавно одобрила выделение дополнительных €3 млн на гуманитарную помощь для Украины.

"Что касается помощи с восстановлением, мы бы хотели сосредоточиться на Житомирской области. У нас с ней тесные связи и мы хотели бы помогать этому региону", - отметила Лийметс.

Министр напомнила также о намерениях Эстонии отправить в Украину команду пиротехников для помощи с разминированием территорий, на которых происходили боевые действия.

Напомним, 29 апреля во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.

А 28 апреля итальянская гуманитарная организация CESVI объявила о намерении помочь отстроить Бучу.

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