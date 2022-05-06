Эстония предложила помочь в восстановлении Житомирской области
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила на брифинге в Киеве о намерениях страны помочь с восстановлением Житомирщины
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс на брифинге в Киеве.
Министр Эстонии сообщила, что страна приютила около 35 тыс. украинских беженцев. Кроме того, Эстония недавно одобрила выделение дополнительных €3 млн на гуманитарную помощь для Украины.
"Что касается помощи с восстановлением, мы бы хотели сосредоточиться на Житомирской области. У нас с ней тесные связи и мы хотели бы помогать этому региону", - отметила Лийметс.
Министр напомнила также о намерениях Эстонии отправить в Украину команду пиротехников для помощи с разминированием территорий, на которых происходили боевые действия.
- Напомним, 29 апреля во время экстренного заседания правительство Латвии поддержало новый план помощи украинским беженцам.
- А 28 апреля итальянская гуманитарная организация CESVI объявила о намерении помочь отстроить Бучу.
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