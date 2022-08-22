Эстония предлагает включить в восьмой пакет санкций против РФ полное энергетическое эмбарго
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что согласно предложению страны восьмой пакет санкций ЕС против России должен включать в себя полное энергетическое эмбарго
Об этом сообщает ERR.
"Нам нужно существенно повысить цену агрессии для агрессора до наступления зимы. Семи пакетов пока недостаточно для давления на Путина, чтобы он прекратил войну против Украины", - сказал Рейнсалу.
Глава эстонского МИД также заявил, что предложения Эстонии включают в себя полное эмбарго на энергоносители, а также новые санкции в отношении определенных категорий товаров и лиц, исключенных из предыдущих пакетов. Эстония также стремится окончательно отделить российские банки от банковской системы SWIFT. При этом Рейнсалу добавил, что пока не будет вдаваться в дополнительные подробности.
Кроме того, Эстония также предложит шаги, запретящие гражданам России въезд в ЕС.
"Более 10 миллионов граждан России на этот момент имеют право на въезд в Евросоюз. Кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, что удастся достичь какого-то общеевропейского согласия (в этом вопросе, - ред.)", - сказал Рейнсалу.
Он также отметил, что Россия рассчитывала на то, что Европа устанет от войны в Украине.
"Надо сказать, что эта надежда бесполезна. Мы готовы настолько помочь Украине и давить на Россию настолько, что РФ будет вынуждена отступить. Важно проявить решительность и волю", - подчеркнул Рейнсалу.
- Напомним, 18 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.
- В тот же день правительство Эстонии приняло решение об отправке в Украину еще одного пакета оборонной помощи.
- А 19 августа стало известно, что Эстония официально предложит ЕС ввести восьмой пакет санкций против РФ.
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