Об этом сообщает ERR.

"Нам нужно существенно повысить цену агрессии для агрессора до наступления зимы. Семи пакетов пока недостаточно для давления на Путина, чтобы он прекратил войну против Украины", - сказал Рейнсалу.



Глава эстонского МИД также заявил, что предложения Эстонии включают в себя полное эмбарго на энергоносители, а также новые санкции в отношении определенных категорий товаров и лиц, исключенных из предыдущих пакетов. Эстония также стремится окончательно отделить российские банки от банковской системы SWIFT. При этом Рейнсалу добавил, что пока не будет вдаваться в дополнительные подробности.



Кроме того, Эстония также предложит шаги, запретящие гражданам России въезд в ЕС.



"Более 10 миллионов граждан России на этот момент имеют право на въезд в Евросоюз. Кто-то должен сделать первый шаг. Надеюсь, что удастся достичь какого-то общеевропейского согласия (в этом вопросе, - ред.)", - сказал Рейнсалу.



Он также отметил, что Россия рассчитывала на то, что Европа устанет от войны в Украине.



"Надо сказать, что эта надежда бесполезна. Мы готовы настолько помочь Украине и давить на Россию настолько, что РФ будет вынуждена отступить. Важно проявить решительность и волю", - подчеркнул Рейнсалу.

Напомним, 18 августа Эстония закрыла въезд россиянам с шенгенскими визами.

В тот же день правительство Эстонии приняло решение об отправке в Украину еще одного пакета оборонной помощи.

А 19 августа стало известно, что Эстония официально предложит ЕС ввести восьмой пакет санкций против РФ.

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